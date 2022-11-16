Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

С начала года привлечено новых пользователей пакетов РКО 34,4 тысячи. Также увеличилось общее количество пользователей РКО – 178 тыс. на 1 ноября 2022 года (+1,5% к аналогичной дате прошлого года).

Наиболее часто предприниматели Поволжья выбирают пакеты РКО «Легкий старт» (74%) и «Набирая обороты» (11%). Напомним, что до 17 ноября проходит специальная акция для бизнеса «Зелёная неделя», в рамках которой при открытии расчётного счёта новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания при подключении пакетов услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП».

Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию с специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса проходит с 11 по 17 ноября.