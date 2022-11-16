Эксперты рассказали, почему в Самаре минстрой подал в суд на переселенцев из-за метро

Из-за строительства метро десятки домов попали под расселение. Фото: скрин видео

Жители, чьи квартиры изымают для строительства метро «Театральная», сообщили о получении ими исковых заявлений из суда. Министерство строительство просит суд в принудительном порядке изъять у собственников жилплощадь и определить срок, в течение которого ему должны выплатить за это возмещение. Также в исковом заявлении сообщается, что в течение трех дней после получения компенсации бывшие собственники должны будут освободить квадратные метры.

Накануне жители встретились с губернатором Дмитрием Азаровыми и сообщили, что часть из них не может получить дополнительную соцвыплату при расселении. Глава региона поручил разобраться в ситуации.

Член Общественной палаты Самарской области Павел Покровский уверен – все возникшие между расселяемыми жителями и властями вопросы должны быть решены полюбовно.

- Мы получаем вопросы от жителей и по линии Общественной палаты, - отметил Павел Покровский. - Минстрой должен был более серьезно отнестись к общению с жителями, наладить с ними диалог еще в самом начале. Что касается судебных исков – то это просто часть запущенного бюрократического процесса, который определен законом. Но я уверен, что вопрос решится комфортно для жителей, тем более, что в ситуацию вмешался губернатор Азаров.

Ранее в ответе на запрос «КП-Самара» в министерстве строительства разъяснили, с чем связаны судебные иски.

- В соответствии с Земельным кодексом в течение 90 дней с момента получения соглашения об изъятии недвижимости собственник должен его подписать либо предоставить в минстрой свои предложения по изменению проекта соглашения, -пояснили в ведомстве. – В случае, если в течение 90 дней подписанное соглашение в минстрой не будет предоставлено, министерством будут предприняты действия по изъятию жилых помещений в судебном порядке.

Также в ведомстве сообщили, что несогласные с суммой компенсации собственники тоже имеют право обратиться в суд и 25 переселенцев уже воспользовались этим правом.