Самарский завод «ОДК-Кузнецов» отметил 110-летие со дня образования

К юбилею завод подошел с богатыми успехами. Фото: правительство Самарской области

В среду, 16 ноября, ПАО «ОДК-Кузнецов» отметил 110-летие со дня образования. С весомой датой коллектив предприятия поздравили глава региона Дмитрий Азаров, первый заместитель гендиректора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

– Я уверен, таких юбилеев мы отметим еще много. Предприятию жить и развиваться. Сегодня об этом можно сказать с полной уверенностью. И, как обычно будем отмечать новые победы – по всем фронтам, – отметил Дмитрий Азаров.

Завод внес весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, и сегодня продолжает активно развиваться. На предприятии ведется капремонт существующих корпусов, строительство новых, замена оборудования на современное и высокопроизводительное. ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечено космическими и государственными заказами до 2027 года. Коллектив предприятия занимается созданием двигателей НК-361 для газотурбовоза в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД», ведет работу по повышению надежности индустриальных двигателей для ПАО «Газпром». Кроме того, в числе приоритетных целей – развитие новых конструкций для авиационных двигателей большой мощности на базе имеющегося научно-технического задела.

– Такие изменения были бы невозможны без Госкорпорации «Ростех», без внимания руководителя Сергея Викторовича Чемезова, без поддержки Владимира Владимировича Артякова, без постоянного сопровождения всех процессов Александром Викторовичем Артюховым. Сегодня открываются новые цеха, но на этом развитие предприятия не останавливается. Вы знаете, что на площадке в Управленческом формируются компетенции инженерно-конструкторских кадров ОДК. Это еще одна точка роста для всей губернии, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов отметил, что предприятие сегодня находится на подъеме.

– Мы с вами можем гордиться результатами работы не только в советское время, но и нашим настоящим – это масштабная реализация инвестиционной программы, результаты которой мы уже все видим. Выполнение государственного оборонного заказа, это обновление производства, коллектива – это новая страница в жизни нашего завода, – поделился Александр Артюхов.