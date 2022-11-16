«Я русский и этим горжусь»: самарский музыкант Сергей Войтенко выпустил клип на новую песню

Артист регулярно радует поклонников своим творчеством. Фото: Сергей Войтенко

Известный самарский баянист и композитор Сергей Войтенко выпустил клип на новую композицию «Я русский». Его премьера состоялась в ноябре 2022 года.

Песня, наполненная патриотизмом, рассказывает о непоколебимом духе русского народа, его способности бороться за то, что ближе всего: свою любовь, своих соотечественников, свою Родину:

Если любим – значит насмерть,

А уж коль придется драться, –

То чертям и бедам всем назло.

Мы как прежде встанем ратью,

Все мы сестры тут и братья,

Чтобы нечисть от Руси смело.

Напомним, Сергей Войтенко является певцом, композитором, автором песен, продюсером. На его счету огромное количество наград российского и международного уровней, а многие его песни стали настоящими хитами.

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