Светлану Ашмарину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: "КП" Архив

По делу ректора СГЭУ Светланы Ашмариной готовы выступить 80 свидетелей. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и замначальника отдела вуза Светланы Березовский. Решать судьбу обвиняемых будет судья Мария Патютько.

- По делу проходят два потерпевших, 72 свидетеля обвинения, восемь свидетелей стороны защиты, - пояснили в суде.

Напомним, ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году Ашмарина и Березовская заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ. Таким образом они получили 3,5 миллиона рублей. Сейчас обе обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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