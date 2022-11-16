Под Самарой 19-летний парень угнал велосипед вместе с противоугонным тросом

Парня задержали, а велосипед вернули хозяйке.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в хищении велосипеда стоимостью 7 тысяч рублей. Молодой человек украл транспортное средство, а после продал на рынке. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным полиции, хозяйка велосипеда оставила его в подъезде в одном из домов по улице Мира. Перед этим она пристегнула его к перилам тросовым замком. Однако грабителя это не остановило. Спустя время женщина обнаружила, что велосипед исчез вместе с замком. Она обратилась в полицию.
Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 19-летний местный житель. Он не работает, ранее уже был судим за аналогичные правонарушения. После задержания молодой человек во всем сознался и рассказал, что продал велосипед на рынке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Велосипед вернулся к хозяйке.
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