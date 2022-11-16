В Тольятти начался турнир «Всероссийский день самбо»

Фото: Самарская губернская дума

Депутаты Самарской губернской думы проверили реализацию федерального проекта «Za самбо» и проекта «Самбо в школу», побывав в школе №165 в поселке Прибрежный. Выездное мероприятие состоялось 16 ноября - во Всероссийский день самбо.

Школа входит в число шести образовательных учреждений, где в этом году был запущен проект. Здесь в спортивной секции с профессиональным тренером занимается более 100 ребят. Для этого были закуплены борцовские ковры, экипировка, баннеры. Всех школьников помимо уроков физкультуры учат базовым элементам и приемам самозащиты. В вечернее время занятия организуются уже для подготовленных ребят, которые прошли базовую подготовку.

Во Всероссийский день самбо в школе прошла торжественная церемония посвящения в самбисты. Ребята произнесли слова клятвы, пообещав воспитывать в себе ответственность, учиться преодолевать трудности и помогать слабым, уважать своих друзей и спортивных соперников.

Депутаты также побывали в Тольятти, где дали старт турниру, который традиционно проходит в День самбо.

Победители спортивных состязаний представят наш регион на Первенстве Приволжского федерального округа.

Самбо – это наше достояние, это наш национальный вид спорта. Благодаря партийному проекту «Za самбо» начинается новая страница истории этого единоборства. Мы приложим все усилия, чтобы на территории Самарской области этот проект развивался, чтобы дети имели возможность освоить навыки самообороны, чтобы они смогли постоять за себя, выросли сильными духом и телом, - отметил на открытии турнира заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Проект «Za самбо» создан только в июле, но уже сегодня в планах на 2023 год приобщить к этому виду спорта 1300 детей из 22 общеобразовательных школ региона.