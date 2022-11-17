Желтый уровень опасности объявлен из-за сильного снега и порывистого ветра в Самарской области 17 ноября

Метель будет при видимости 500-1000 метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 ноября, в Самарской области местами ожидается сильный снег и порывистый ветер. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

— Усиление юго-восточного ветра с порывами будет доходить до 15-18 м/с. Метель будет при видимости 500-1000 метров, — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Ранее сообщалось, что 14 ноября через Самарскую область прошел холодный атмосферный фронт. И за ним последовало вторжение арктического воздуха. Последствиями этого стали понижение температуры и образование местами сильной гололедицы.

А вот во второй половине недели погоду будет формировать черноморский циклон. Из-за которого и возможны снегопад и метель. Начнет также формироваться снежный покров.

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