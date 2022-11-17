В Самаре 23-летняя директор ООО перевела мошеннику около двух миллионов рублей

Мошенник убедил, что надо оформить кредит и перевести деньги указанный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 23-летняя девушка, которая является директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, перевела мошеннику около двух миллионов рублей.

— Женщине позвонил незнакомец, который представился работником правоохранительных органов, и сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошеннику удалось убедить ее, что необходимо оформить кредит и перевести деньги на счет, указанной им карты. По его словам, только в этом случае деньги не уйдут на счет мошенников, а вернуться обратно банку, и кредит будет погашен.

Поверив убедительному незнакомцу, девушка перевела аферисту около двух миллионов рублей. Когда мужчина перестал выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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