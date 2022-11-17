В Кинеле пропал подросток с синим рюкзаком

Автовладельцев просят просмотреть записи с видеорегистраторов. Фото: "ЛизаАлерт"

В г. Кинель пропал 16-летний Егор Холоденин. Его местонахождение неизвестно с 15 ноября этого года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Парень худощавого телосложения ростом 183 см с русыми волосами и голубыми глазами был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие штаны, серые полуботинки и темно-синюю шапку. При себе у него был синий рюкзак.

«ЛизаАлерт» просит всех автовладельцев, проезжавших 15 ноября с 14:00 до 16:00 в Кинеле по улице 27 Партсъезда, улице Фестивальная просмотреть записи с видеорегистраторов или предоставить поисковикам возможность самостоятельного просмотра.

Если видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего подростка или есть какая-либо информация о парне, нужно позвонить на бесплатный номер круглосуточной горячей линии: 8(800)700-54-52, 112 или инфоргам поиска — Наталья т.: +7-927-776-96-61, Дарья т.: +7-937-073-45-10.

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