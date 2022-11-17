Для музеев, аптек, вузов и перевозчиков: МТС продолжает бесплатные вебинарыпро полезные IT-продукты и сервисы

Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для контроля климата, онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников. Участие в вебинарах бесплатное, необходима только регистрация.

Для медиков, фармацевтов и торговли - 17 ноября, 11:00 - Мониторинг температуры и влажности в помещениях с особыми условиями хранения

Вы узнаете: как построить централизованную систему мониторинга температуры и влажности, удалённо управлять температурой и влажностью на объектах, настроить оперативное информирование об изменении показателей и предотвратить сбои температурного режима.

Интересно:представителям фармацевтических и пищевых складов, производств, поликлиник, медцентров и аптечных сетей.

Для учебных заведений – 17 ноября, 14:00 – Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах?

Вы узнаете:как сделать онлайн-обучение качественным и удобным, контролировать присутствие и вовлеченность студентов, проверять знания, привлекать новых студентов и монетизировать знания, обеспечить удобное администрирование, автоматический сбор статистики, экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов и обеспечить безопасность данных.

Интересно:проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации.

Для музеев, архивов и библиотек – 22 ноября, 11:00 - Российские решения для контроля климата на культурных объектах

Вы узнаете:о лучших практиках внедрения бережных технологий на объектах культурной сферы, как легко и быстро автоматизировать контроль микроклимата в помещениях, как избавить сотрудников от рутинных задач по контролю климата в помещениях, как избежать порчи предметов искусства из-за климатических факторов.

Интересно: музеям, архивам и библиотекам, реставрационным организациям, организациям по охране объектов культурного наследия, департаментам культурного наследия, службам эксплуатации зданий и оборудования.

ИТ-тишникам и техническим директорам - 23 ноября, 14:00 - Как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий

Вы узнаете:как проводить онлайн-встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения, сократить время на администрирование; синхронизироваться с коллегами за пару секунд, обеспечить безопасность данных, интегрироваться с внешними сервисами.

Интересно: руководителям IT-департаментов, техническим и ИБ-директорам, ответственным за цифровую трансформацию.

Для перевозчиков и логистов – 30 ноября, 11:00 - Управление наёмными водителями и грузами в системе «Мобильные сотрудники»

Вы узнаете: как доставить груз без расходов на дополнительное оборудование, отслеживать перемещение ценного оборудования и других активов, контролировать перемещение сотрудников в условиях удалённой работы, своевременно ставить задачи по обслуживанию объектов инфраструктуры, сократить затраты времени и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%.

Интересно:владельцам и управляющим корпоративных автопарков, руководителям служб по работе разъездных сотрудников, флит-менеджерам, старшим механикам, логистам, производственным компаниям, использующим наемный транспорт.