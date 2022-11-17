Самарчанка, жилье которой признали аварийным, получила новую квартиру только через суд

В результате самарчанка получила в собственность новое жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре дом, в котором проживала местная жительница, жилищная комиссия признала аварийным. Но ключи от нового жилья самарчанка получила только после обращения в суд.

— Жительница областной столицы долгое время состояла в списке нуждающихся в жилье, однако когда подошло время переезжать из аварийного дома — новой квартиры она так и не предоставили, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Чтобы восстановить свои права, женщина обратилась в суд. Решение было принято в ее пользу, а исполнительный документ направили в Службу судебных приставов.

Жительнице Самары обязали предоставить благоустроенное жилое помещение. Сотрудники передали требование суда организации-должнику и предупредили об уголовной ответственности за его неисполнение. В результате самарчанка получила в собственность новое жилье.

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