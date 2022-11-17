В букмекерском клубе Самары задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который скрывался от органов следствия.

— Ранним утром экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы областного центра в то время, как поступило сообщение от дежурного, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники прибыли в один из букмекерских клубов в Железнодорожном районе. Как выяснилось, там мужчина совершил мелкое хулиганство. Личность хулигана проверили по информационным базам данных.

Патрульные установили, что мужчина находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов предварительного следствия. Его задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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