В букмекерском клубе Самары задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Железнодорожном районе Самары росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который скрывался от органов следствия.
— Ранним утром экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы областного центра в то время, как поступило сообщение от дежурного, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.
Сотрудники прибыли в один из букмекерских клубов в Железнодорожном районе. Как выяснилось, там мужчина совершил мелкое хулиганство. Личность хулигана проверили по информационным базам данных.
Патрульные установили, что мужчина находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов предварительного следствия. Его задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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