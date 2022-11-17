Американская корпорация продала металлургический завод в Самаре

Самарский завод входил в состав американской корпорации с 2005 года / Фото: www.aluminas.ru

Американская корпорация Arconic объявила о продаже металлургического завода в Самаре. Новым собственником предприятия стало ООО «Промышленные инвестиции» - мажоритарный владелец корпорации «ВСМПО-Ависма».

- Arconic завершила продажу 100% своих российских предприятий за денежную выручку в 230 млн долларов США, - сообщили в пресс-службе корпорации 15 ноября 2022 года.

По словам представителей американской компании, в последнее время им стало труднее работать в России. Сложности были связаны с рядом ограничений, которые правительство РФ наложило на Arconic, и с продолжительной судебной тяжбой с ФАС.

- Эта сделка поддержит наши инвестиции в будущие доходы для наших акционеров. Я хочу поблагодарить замечательную команду наших российских предприятий, которая обеспечила бесперебойную работу в этих непростых условиях, - сказал главный исполнительный директор корпорации Тим Майерс.

Напомним, Arconic пришла в Россию в 1993 году. Самарский металлургический завод, который занимается производством алюминиевых полуфабрикатов, вошел в состав компании в 2005-м.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.