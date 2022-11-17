В Самарской области посетитель кафе ударил мужчину по лицу и повредил ему глаз

Теперь мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Елховском районе Самарской области произошел конфликт между двумя мужчинами, находившимися в кафе в селе Елховка. После распития алкоголя один из посетителей избил 41-летнего жителя Кинельского района.

— Мужчине нанесено несколько ударов кулаком по лицу и поврежден глаз. Судебно-медицинская экспертиза показала, что его здоровью причинен тяжкий вред, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские провели подворовой обход села, проверили людей, которые ведут асоциальный образ жизни или были ранее судимы за аналогичные преступления. В результате виновника задержали по месту жительства.

Им оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.