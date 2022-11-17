Тольяттинские реконструкторы передали в Мариуполь восстановленный БТР-60

Ранее машина принимала участие в фестивалях и реконструкциях боевых сражений / Фото: военно-исторический клуб "Патриоты"

Реконструкторы из Тольятти передали в зону проведения специальной военной операции БТР-60. Бронетранспортер отправили в составе гуманитарного конвоя в Мариуполь. Его будут использовать для нужд тыла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Автограда.

БТР-60 несколько лет назад приобрел военно-исторический клуб «Патриоты». Его участники восстановили машину на собственные средства. Жители Тольятти могли видеть этот бронетранспортер на военно-исторических фестивалях, в реконструкциях боевых сражений, в том числе в парке истории техники имени К.Г. Сахарова.

– Передали свой клубный БТР-60 для нужд тыла в Мариуполь. Он нам хорошо послужил на наших реконструкциях, а теперь пусть послужит для нужд нашей армии, – отметил руководитель клуба Сергей Аввакумов.

На этой неделе активисты отправятся в очередную командировку в зону СВО. Вместе с гуманитарным грузом они привезут в ДНР подарок – военно-патриотический сборник «Нашим!..». В книгу вошли стихи и рассказы, авторы которых обращаются к участникам спецоперации. В этих произведениях отражены слова поддержки бойцам от их земляков, родных и близких. На линию фронта планируется передать около 600 экземпляров сборника.

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