Житель Самарской области получил условный срок за хранение взрывчатых веществ

О том, что для хранения пороха нужны разрешительные документы, мужчина знал.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Жителю Приволжского района Самарской области вынесли приговор за хранение взрывчатых веществ. Он уже вступил в законную силу.
— В сарае была обнаружена металлическая банка, в которой находилось сыпучее вещество черного цвета. Экспертиза показала, что это бездымный порох промышленного изготовления массой около 79 граммов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось, 45-летний мужчина нашел порох через несколько лет после покупки частного дома. О том, что для хранения пороха нужны разрешительные документы, он знал, но все равно решил оставить его для собственных нужд.
Приволжский районный суд Самарской области приговорил мужчину к лишению свободы на 6 лет условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен будет выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.
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