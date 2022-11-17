Такси наехало на бордюр и опрокинулось на пр. Кирова в Самаре 16 ноября 2022 года

Легковушка оказалась на газоне и перекрыла пешеходную дорожку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 ноября 2022 года, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП. Около 6 часов утра там опрокинулся автомобиль такси марки Datsun on-DO. Не исключено, что водитель был пьян.

По данным полицейских, за рулем машины находился 32-летний мужчина. Он отвлекся от дороги и напротив дома № 22 по проспекту Кирова наехал на бордюр и опрокинулся. Легковушка оказалась на газоне и полностью перекрыла тротуар.

Насколько известно, в такси пассажиров не было. Водитель ехал один. Он получил травму головы. Его госпитализировали в больницу. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, за последний год его уже три раза привлекали за нарушение ПДД.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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