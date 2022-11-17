В Самарской области прокуратура через суд требует от муниципалитета отремонтировать остановки

Суд на данный момент заявления пока не рассмотрел и решение не принял. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сызрани через суд требует от муниципалитета отремонтировать остановки общественного транспорта. Было обнаружено, что органы местного самоуправления не привяли их в порядок.

— Речь идет об остановках по улице Победы и всех остановок в районах Кашпир и Рудник, — сообщает прокуратуру Самарской области.

У автопавильонов в плохом состоянии находятся стены и крыши, которые в том числе разрисованы и исписаны. Также возле остановок нет информации о расписании и маршрутах движения регулярных автобусов.

Прокуратура города направила в Сызранский городской суд четыре исковых заявления о приведении остановок общественного транспорта в нормативное состояние. Суд на данный момент их пока не рассмотрел и решение не принял.

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