Самарский врач рассказал об опасностях использования электронных сигарет

Александр Муравец предупредил о тяжелом поражении легких из-за сигарет

Главный врач самарского центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Муравец рассказал об опасностях использования электронных сигарет. Среди главных угроз – поражение легких и тяжелая зависимость.

В последние годы многие курильщики сигарет перешли на другие способы потребления никотина. Это вейпы, электронные сигареты и др. Активнее всего данные приспособления использует молодежь. Однако, как отмечает медик, все эти устройства тоже несут вред здоровью человека. И не меньший, чем обычные сигареты.

- Зависимость от электронных сигарет формируется очень быстро. В состав картриджей входят глицерин и пропиленгликоль. При нагревании эти вещества образуют высокотоксичные и канцерогенные компоненты, - рассказал Александр Муравец.

По словам специалиста, ароматические компоненты вызывают тяжелое иммуновоспалительное поражение легких. Его еще называют болезнью вейперов. В настоящее время ее патология изучена не до конца. Среди наиболее часто встречающихся симптомов: кашель, боль в груди, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и диарея.

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