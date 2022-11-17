В Самарской области компания создает уникальные косметические средства с нанокомпонентами

Во время пандемии компания запустила выпуск антисептического геля с частицами наносеребра. Фото: минэкономразвития Самарской области

Тольяттинская компания М9 Фарм, которая является резидентом «Жигулевской долины», создает уникальные косметические средства с нанокомпонентами. Это единственное предприятие в России, производящее сертифицированные и запатентованные косметические компоненты коллоидных металлов.

— Несмотря на сложные экономические условия, бизнес развивается и открывает для себя рынки дружественных стран. Мы оказываем нашим предприятиям всестороннюю поддержку: от льгот до организации бизнес-миссий и участия в международных выставках, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Продукция компании М9 Фарм пользуются спросом уже не только в регионе, но и за рубежом. Резидентом технопарка «Жигулевская долина» она стала летом этого года. Производство, площадь которого 1500 кв.м, может выпускать 8 тонн сырья в сутки или 10 тысяч единиц продукции. У компании есть собственные R&D-лаборатория и рецептуры.

Во время пандемии коронавируса компания успешно запустила выпуск антисептического геля с частицами наносеребра. А на данный момент создала новую линейку косметических средств и в два раза расширила ассортимент под собственной маркой ТМ EVOLUT.

Также специалисты компании активно пользуются услугами Регионального центра инжиниринга, работающего в периметре технопарка. Получить консультацию по вопросам получения статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» можно по единому номеру: 8 (8482) 93-00-93.

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