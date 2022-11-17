Тольяттиазот представил план модернизации очистных сооружений

Сотрудники предприятия провели ознакомительную экскурсию на БОС для депутатов и общественников / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот планирует реконструировать свои очистные сооружения. Модернизацию оборудования проведут в рамках госпрограммы по оздоровлению Волги. План обновления предприятие представило на встрече с представителями комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Тольятти и общественной комиссии.

ТОАЗ провел для депутатов и общественников ознакомительную экскурсию на биологических очистных сооружениях (БОС). После этого в ДК «Тольяттиазот» прошло расширенное заседание. Представители предприятия рассказали о проекте реконструкции сооружений. Оборудование планируют модернизировать, чтобы улучшить качество сбрасываемых сточных вод. В настоящее время специалисты выполнили ТЭО проекта и прорабатывают варианты технических решений.

- Встреча была очень полезна. Получили приглашение от представителей комитета посетить другие объекты Самарской области, где используют более современные методы очистки. Поскольку мы планируем реконструировать БОС, нам полезно получить дополнительный опыт других предприятий, - рассказал главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин.

Тольяттиазот проведет модернизацию оборудования на собственные средства. Отметим, что данные БОС очищают не только сточные воды предприятия, но и стоки Комсомольского района Тольятти и поселка Поволжский.

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