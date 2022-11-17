Самарцы и гости региона смогут бронировать отели через новый российский сервис

На площадке доступны тысячи отелей и гостиниц по всей России, включая отели Самарской области.

В настоящее время платформа travel.mts.ru предлагает туристам бронирование отелей в России и на популярных курортах Турции. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

Гостям Самарской области новый сервис МТС Travel предлагает около 150 отелей, в том числе, около 100 отелей Самары, а также гостиницы Тольятти, Сызрани и других городов региона. По данным BigData МТС Самарскую губернию чаще всего посещают туристы из соседних регионов Поволжья: республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртии, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Кировской и Ульяновской областей, а также жители Москвы и Московской области.

Самарские туристы с помощью нового сервиса могут бронировать отели на новогодние праздники по всей России, включая самые популярные направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На платформе travel.mts.ru представлены сотни отелей столицы и города на Неве, отели Большого Сочи, включая Адлер и Туапсе, около 200 отелей Ставропольского края, включая места для размещения на популярных курортах Кавказских минеральных вод.

Для набирающих популярность коротких путешествий самарцы чаще всего выбирают соседние регионы. На новой платформе представлено более 130 отелей Нижнего Новгорода, более 160 отелей Татарстана, около 100 отелей Оренбуржья и Башкирии. Ассортимент гостиниц будет расширяться - до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее - в других странах дальнего зарубежья.

«Ежегодно эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Самарской области. МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и делает их пребывание здесь максимально комфортным. Несколько лет в регионе работают цифровые сервисы для туристов - интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка», аудиогид по национальному парку «Самарская Лука». Уверен, новый сервис МТС Travel поможет туристам в организации комфортных путешествий и будет способствовать развитию внутреннего туризма», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Справка

МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 года — запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

МТС Travel как часть Группы МТС имеет доступ к технологиям BigData и AI, хранения и защиты данных пользователей, экспертизе в области рекламы, обслуживания клиентов, создания приложений. Эти стандарты и процессы компания принесет на российский рынок путешествий, развивая направление TravelTech. Кроме того, МТС Travel будет развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов, используя различные возможности экосистемы МТС (BigData и платформа GeoEffect, МТС Маркетолог и пр.).