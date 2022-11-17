В Самаре защитят от разрушения дом мещанки Сафоновой на ул. Садовой

Здание является объектом культурного наследия, но находится в аварийном состоянии. Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Ленинский районный суд обязал департамент градостроительства Самары выполнить охранно-предупредительные мероприятия объекта культурного наследия. Речь идет о доме мещанки Сафоновой на улице Садовой, 228 лит. «А». Информацию сообщили в прокуратуре города.

Здание было признано ОКН в прошлом году, его защитили от сноса. В мэрии сообщали, что объект представляет ценность, поскольку внутри помещений сохранились аутентичные элементы. При этом дом признали аварийным, была запланирована реконструкция. Однако работы так и не начались.

– Собственник не принял мер по сохранению объекта, не заключил контракт на техобслуживание и эксплуатационный контроль здания, – рассказали в прокуратуре Самары.

Представители надзорного органа внесли в адрес департамента представление об устранении нарушений. Вопрос так и не решился, поэтому прокуратура обратилась в суд.

10 ноября 2022 года Ленинский районный суд удовлетворил иск и обязал департамент градостроительства установить ограждения и сетки. Данная мера позволит защитить объект от разрушения.

Выполнить все условия необходимо в течение года с того момента, как решение суда вступит в силу.

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