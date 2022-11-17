Пик метеорного потока Леониды придется на три часа ночи / Фото: vk.com/astro_samara

В ночь с 17 на 18 ноября 2022 года жители Самарской области смогут наблюдать очень красивое астрономическое явление – звездопад Леониды. Правда, зрелище это будет не для всех.

Увидеть звездный дождь смогут только те, кто страдает бессонницей, и работающие в ночную смену. Пик активности метеорного потока Леониды придется на 3:14 пятницы, 18 ноября 2022 года. Можно будет увидеть до 15 метеоров в час, если повезет с погодой.

– Радиант расположен в созвездии Льва, а если быть точнее в голове Льва. Будет казаться, что метеоры появляются именно из этого места на небе. Созвездие появится из-за горизонта около полуночи, – поделились представители клуба «АстроСамара». Можно сказать, что наблюдатели увидят своеобразный рык Льва.

Любители астрономии отмечают, что Леониды знамениты большой скоростью метеоров – 71 км/с. Она в 200 раз превышает скорость пули. Леониды оставляют за собой длинный хвост сине-голубого цвета. Шлейф может оставаться в воздухе на 5 и более минут.

Представители «АстроСамары» советуют наблюдать звездопад подальше от городской засветки. С собой стоит взять фотоаппараты, аккумуляторы, термосы с чаем и, конечно, надеть теплую одежду и обувь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.