Самара примет участников международного ралли «Шелковый путь» летом 2023 года

Спортивное мероприятие пройдет через 13 субъектов РФ. Фото: silkwayrally.com

Стал известен маршрут участников международного ралли «Шелковый путь» на 2023 год. Он пройдет через 13 субъектов РФ, в том числе – через Самарскую область, сообщает ВолгаНьюс.

Спортсмены стартуют из Казани 6 июля 2023 года, после прохождения административных и технических проверок. Их путь проляжет через Татарстан и Башкортостан, после чего они прибудут в Магнитогорск, где им предстоит преодолеть сложный ландшафт. Следом их ждут равнины Оренбурга и Самары – в столицу 63-го региона гонщики доберутся 11 июля 2023 года. Дальнейший маршрут проляжет через Саратов, Волгоград, Липецк. Финиш ралли состоится в Москве.

Участники будут передвигаться на мотовездеходах, квадроциклах, мотоциклах, грузовиках и внедорожниках. Гонка продлится 10 дней, в течение которых гонщики преодолеют 5 230 км. В их числе – скоростные участки, а также маршрут «ассистанс».

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