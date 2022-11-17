В Самарской области обнаружили 199 заболевших коронавирусом 17 ноября 2022 года

Специалисты провели 10 795 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 17 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 199 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 216 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 35 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 10 795 лабораторных исследований на КВИ. Еще 179 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 20 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 обнаружено 77 в г. Самара, 64 в г. Тольятти, 14 в г. Сызрань, по 7 в Волжском районе и г. Похвистнево, по 5 в г. Новокуйбышевск и г. Жигулевск, по 4 в Похвистневском районе и г. Чапаевск.

Еще по 2 заболевших выявили в Ставропольском, Большеглушицком и Шигонском районах, по 1 в Челно-Вершинском, Алексеевском, Приволжском, Пестравском, Сызранском и Борском районах.

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