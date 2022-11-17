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НовостиЗдоровье17 ноября 2022 11:24

В Самарской области обнаружили 199 заболевших коронавирусом 17 ноября 2022 года

На данный момент показатель числа выздоровевших стал больше количества заболевших
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты провели 10 795 лабораторных исследований на КВИ.

Специалисты провели 10 795 лабораторных исследований на КВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 17 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 199 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 216 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 35 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 10 795 лабораторных исследований на КВИ. Еще 179 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 20 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 обнаружено 77 в г. Самара, 64 в г. Тольятти, 14 в г. Сызрань, по 7 в Волжском районе и г. Похвистнево, по 5 в г. Новокуйбышевск и г. Жигулевск, по 4 в Похвистневском районе и г. Чапаевск.

Еще по 2 заболевших выявили в Ставропольском, Большеглушицком и Шигонском районах, по 1 в Челно-Вершинском, Алексеевском, Приволжском, Пестравском, Сызранском и Борском районах.

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