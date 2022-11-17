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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:27

Самарские полицейские рассказали пенсионерам о способах защиты от мошенников

Беседа была проведена в рамках профилактической акции «Осторожно, мошенники!»
Полина КАРПОВА
Мероприятие прошло в Жигулевске и Шенталинском районе.

Мероприятие прошло в Жигулевске и Шенталинском районе.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Наиболее частые способы обмана, примеры правильного поведения в случае встречи с мошенниками – это и многое другое обсудили участковые уполномоченные полиции, а также общественники Самарской области с пенсионерами. Мероприятия прошли на территории Жигулевска и Шенталинского района в рамках профилактической акции «Осторожно, мошенники!». Выбор собеседников не случаен – именно пожилые чаще всего страдают от злоумышленников.

– Полицейские рассказали пенсионерам о наиболее популярных способах обмана людей. Например, звонок по телефону, во время которого неизвестный представляется полицейским и сообщает, что близкие его собеседника попали в беду. После этого мошенники требуют определенную сумму, чтобы «решить проблему», – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские также рассказали пенсионерам о правилах поведения в случае столкновения с мошенниками. Они рекомендовали не переводить незнакомцам деньги, не озвучивать свои персональные данные, не называть реквизиты банковских карт и приходящие на телефон коды.

Все участники встречи получили специальные памятки. В них рассказывается о способах защиты от киберпреступлений. Помимо этого, памятка разъясняет, куда стоит обратиться в случае встречи со злоумышленниками.

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