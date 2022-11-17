В Самаре арестовали подозреваемого в мошенничестве чиновника из Владикавказа

Чиновника задержали по делу о поставках оборудования в медучреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 16 ноября 2022 года, Самарский районный суд продлил арест чиновнику из Владикавказа Сослану Бериеву. Его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, мужчина – предполагаемый инициатор создания в Самарской области ООО «С-тех». Организация получила госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медицинские учреждения. По предварительным данным, деньги частично могли быть выведены.

Насколько известно, Сослан Бериев с 2010 года является начальником управления информационных технологий и связи администрации МСУ Владикавказа. Он курировал там пилотный проект «Умный город». Как пишет Волга Ньюс, мужчину задержали сотрудники СК и УФСБ по Самарской области в московском аэропорту.

Подозреваемого в мошенничестве отправили под стражу 28 октября 2022 года. На вчерашнем заседании в суде ему продлили меру пресечения. Сослан Бериев будет находиться в СИЗО до 17 января 2023 года.

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