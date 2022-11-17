В Самаре состоится масштабная конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству»

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18 ноября Самара станет центром притяжения лучших российских специалистов, которые будут искать ответы на вопросы об импортозамещении в области IT, переходе промышленного сектора на отечественное программное обеспечение. Открытие Межрегиональной конференции «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» состоится в отеле «Лотте» при поддержке правительства Самарской области. В конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, разработчики ПО, интеграторы, ИТ-директора и специалисты промышленных предприятий, руководители дирекций по цифровой трансформации.

В условиях беспрецедентного санкционного давления регионы РФ, в том числе и Самарская область, активно включились в работу по поиску и выработке новых механизмов, позволяющих безболезненно перевести отрасли на отечественный софт. При этом стоит задача сделать это максимально качественно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что потребность в инженерах цифровой сферы очень велика. Необходимо заниматься подготовкой высококвалифицированных айтишников и по окончании обучения предоставлять им рабочие места.

- Конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» не случайно проходит на нашей земле. Самарская область – один из лидеров ИТ-отрасли, у нас работают десятки тысяч специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, производства программного обеспечения. Сегодня как никогда важно и необходимо решать вопросы по импортозамещению в сфере информационных технологий, видеть положительную динамику цифровизации предприятий с учетом перехода на российские решения. Необходима скорейшая интеграции и внедрение отечественного ПО в промышленном секторе Самарской области, - ответил губернатор.

На мероприятии также будет подписан ряд партнерских соглашений между правительством Самарской области и Ассоциацией «Отечественный софт», Самарским государственным технический университетом и Ассоциацией, а также Меморандум о сотрудничестве между АРПП и АНО «Проектный офис цифрового развития Самарской области».

Его руководитель Дмитрий Камынин уверен, что межрегиональная конференция послужит хорошим заделом для всех регионов в вопросе развития собственного ПО и IT отрасли в целом. «Дискуссии, которые пройдут на полях конференции помогут нам понять первоочередные задачи и, таким образом, придать ускорение в решении вопросов импортозамещения в IT».

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи:

- Процесс импортозамещения в IT активно продолжается несколько лет. В 2019 году доля российского ПО в закупках госорганов составляла, по данным Минцифры, 65%. Сегодня на отечественные решения переходят и крупные компании. На рынке уже есть конкурентоспособные российские ИТ-решения, которые работают уже не первый год. В некоторых отраслях, например, в финтехе мы занимаем лидирующие позиции. Но есть секторы, в которых переход сложнее — логистика, энергетика, производство и другие. Теперь эти компании вынуждены серьезно ускориться. И здесь важно помочь им, простимулировать, дать рекомендации, представить существующие ИТ-решения и отечественные аналоги западных ПО. В этом мы видим основную задачу Форума».