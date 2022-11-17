Уплатить имущественные налоги жители Самарской области могут до 1 декабря 2022 года

Если налоги не будут уплачены в срок, то уже со 2 декабря начислят пени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Налоговая служба Самарской области напоминает жителям региона, что до окончания срока оплаты имущественных налогов остается меньше двух недель.

— Земельный, транспортный и налог на имущество за 2021 год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Исключение предусмотрено для мобилизованных: для них действует отсрочка, — сообщили в правительстве Самарской области.

На данный момент уже завершилась рассылка налоговых уведомлений. Жители региона получили их по почте заказными письмами или в электронной форме в «Личном кабинете налогоплательщика». Если есть необходимость, уведомление можно дополнительно получить в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.

Уплатить имущественные налоги можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, в «Налогах ФЛ», в любом отделении банка или почты России, а также через платёжный терминал или мобильные приложения банков. Если налоги не будут уплачены в срок, то уже со 2 декабря начислят пени.

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