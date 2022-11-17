В Самаре убрали «портал в ад» у многоквартирного дома на ул. Чернореченской

«Портал» находился у входа в подъезд и сильно мешал жильцам. Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре жители многоквартирного дома №18 по улице Чернореченской избавились от насущной проблемы. Речь идет об огромной яме, которая образовалась у входа в подъезд после ремонта труб. Информацию сообщили в ЦУР Самарской области.

– С момента ремонта труб уже прошел второй месяц, а закопать яму все никак не могут, – писали возмущенные граждане, называя провал грунта настоящим «порталом в ад».

По данным ЦУР, коммунальщики пытались минимизировать проблему. В частности, они установили у ямы специальные знаки и ограждение. Однако этого хватило ненадолго: из-за порыва ветра они упали.

Специалисты ЦУР сообщили о произошедшем в мэрию города и департамент городского хозяйства и экологии. В результате вопрос был решен – территорию у дома привели в порядок.

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