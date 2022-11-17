«Альфа Стиль» построит высотку с многоуровневой парковкой в 21 квартале в Самаре

Компания приступила к подготовке документации по планировке территории.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарском районе областной столицы началась подготовка к строительству нового жилого комплекса. Он появится в 21 квартале. Площадку освоит ООО «Альфа Стиль». В данный момент компания вносит корректировки в документацию по планировке территории. Соответствующее разрешение выдал городской департамент градостроительства.
Из документов следует, что застройка запланирована на участке площадью 8,29 Га, расположенном в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого. Согласно документации, здесь появится высотный дом, подземный паркинг, детский сад. Территория также будет благоустроена.
Компании предстоит подготовить документацию по планировке территории в течение 12 месяцев.
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