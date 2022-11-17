Дмитрий Азаров обсудил итоги выполнения работ по восстановлению инфраструктуры Снежного

В ближайшее время губернатор намерен посетить город Снежное / Фото: Юлия Рубцова

В среду, 16 ноября 2022 года, в Самаре прошло совещание под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Темой обсуждения стали итоги восстановления инфраструктуры и соцобъектов города Снежное в ДНР.

По данным регионального кабмина, полностью выполнены и приняты работы по 78 объектам. В высокой степени готовности находятся амбулатория, музей трудовой и боевой славы, центр культуры и досуга «Снежинка» и школа. Центр и музей сдадут на следующей неделе. Работы в амбулатории завершены на 75%. Ремонт там не мешает принимать пациентов. В школе осталось сделать водоотлив, но она тоже функционирует.

Самарская область продолжит оказывать помощь Снежному и в 2023 году. Сейчас решается вопрос о том, что еще необходимо сделать в городе. При составлении плана будут опираться на официальный запрос главы Снежного. Также эти пожелания обсудят с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Губернатор Самарской области сообщил, что в ближайшее время планирует лично проинспектировать проводимые в Снежном работы.

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