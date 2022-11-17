В Минтрансе опровергли информацию о платном проезде по магистрали «Центральная» в Самаре

Водителям не придется платить за проезд по магистрали "Центральная" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проезд по будущей магистрали «Центральная» в Самаре все-таки будет бесплатным. Министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин опроверг информацию о размещении там пункта взимания платы. Об этом он сообщил в четверг, 17 ноября 2022 года, во время заседания профильного комитета губдумы.

На этой неделе в Самаре объявили торги на строительство первого этапа магистрали «Центральная». Это участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. В документах на сайте госзакупок указали, что там планируется установить пункт взимания платы с 10 кабинами операторов. Однако, по словам Ивана Пивкина, в них закралась ошибка.

Изначально проект хотели реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому в смету внесли данные о платном проезде. В дальнейшем власти решили отказаться от планов по привлечению инвесторов. Магистраль полностью построят на бюджетные средства. Иван Пивкин заверил, что в документацию внесут необходимые корректировки.

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