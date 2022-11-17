Самарские дороги 18 ноября 2022 года покроют снежные заносы и гололедица

На территории региона действует желтый уровень опасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. В пятницу, 18 ноября, она станет еще сильнее: синоптики обещают обильные осадки, метель и мощные ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

– Ночью осадки будут преимущественно в виде снега и мокрого снега. Днем ожидается снег, дождь, гололед, возможно налипание мокрого снега. Порывы восточного и юго-восточного ветра усилятся до 15-18 метров в секунду, – уточнили синоптики.

Ночью регион окутает сильная метель. Видимость при ней составит 500-1000 метров. Местами на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям региона по возможности оставаться дома. В случае, если выйти на улицу все же пришлось, необходимо соблюдать осторожность из-за гололедицы. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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