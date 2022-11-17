Кинельские аграрии передали семьям мобилизованных более 15 тонн зерна

Каждой семье мобилизованных передали по 1 тонне пшеницы Фото: правительство Самарской области

Аграрии из Кинельского района продолжают помогать семьям мобилизованных. В четверг, 17 ноября 2022 года, сотрудники одного из сельхозпредприятий передали родным бойцов несколько мешков с пшеницей.

- В селе Малая Малышевка по одной тонне пшеницы получили 10 семей мобилизованных. Сельчане смогут использовать ее для корма домашних животных и птицы, - рассказали в правительстве Самарской области.

Ранее подобную помощь кинельские аграрии оказали и в селе Новый Сарбай. В общей сложности они передали семьям мобилизованных 17 тонн зерна.

Напомним, вопрос оказания поддержки военнослужащим и их семьям находится на постоянном контроле у губернатора Дмитрия Азарова. По его поручению главы муниципалитетов предоставляют родным и близким бойцов адресную помощь.

По словам главы Кинельского района Юрия Жидкова, на каждую семью мобилизованного составляют соцпаспорт. Им оказывают поддержку не только власти, но и предприниматели, обычные жители. Все неравнодушные люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.