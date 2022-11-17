Футболисты «Крыльев Советов» Пиняев и Солдатенков попали в стартовый состав сборной России на игру с Таджикистаном

Александр Солдатенков - центральный защитник и капитан "Крыльев". Фото: "Крылья Советов"

Два футболиста «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и Сергей Пиняев попали в стартовый состав на товарищескую игру сборной России против Таджикистана. Матч пройдет сегодня, 17 ноября, в Душанбе, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому).

Стартовый состав сборной России на эту игру выглядит так: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов (капитан), Антон Миранчук, Пиняев. Чалов, Садулаев.

Состав сборной России. Фото: vk.com/teamrussia

Напомним, для Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова это первый вызов в национальную команду. В расширенном списке перед товарищескими матчами с Таджикистаном и Узбекистаном также был еще один игрок «Крыльев» — Максим Глушенков, но в окончательную заявку он не попал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.