Самарские кардиологи поделятся опытом в диагностике и лечении с коллегами из Наманганской области

Директор Наманганского филиала республиканского научно-практического кардиологического центра Солихон Муминов посетил несколько региональных медучреждений. Фото: правительство Самарской области

Самарские кардиологи поделятся опытом с коллегами из Наманганской области. Об этом стало известно во время визита делегации из Узбекистана в регион. Представители Наманганской области осмотрели ряд важных объектов, в числе которых – медицинские учреждения. Так, директор Наманганского филиала республиканского научно-практического кардиологического центра Солихон Муминов посетил областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова. В результате стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

– Мы планируем проводить совместные конференции, мастер-классы. Это будет взаимовыгодный обмен опытом во всем, что связано с лечением болезней сердечно-сосудистой системы, – рассказал главный врач диспансера Владимир Горячев.

Аналогичное соглашение было подписано с клинической больницей № 5 в Тольятти. По словам главврача Алексея Кирсанова, коллеги из Наманганской области планируют повысить квалификацию сотрудников. Тольяттинская больница готова в этом помочь.

– В рамках договора планируется участие в совместных образовательных проектах, стажировки врачей из Узбекистана в нашей больнице, — пояснил Алексей Кирсанов.

Солихон Муминов также ознакомился с работой Самарского областного медицинского центра «Династия». Врачи показали коллеге лабораторию клеточных технологий, криохранилище уникального биоматериала, отделение вспомогательных репродуктивных технологий и обсудили планы по сотрудничеству.

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