В Самарской области к концу 2022 года подорожала вторичная недвижимость

С января цены выросли на 17%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осень 2022 года отметилась ростом цен на рынке вторичной недвижимости. Об этом сообщили в Самарском областном фонде жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По состоянию на сентябрь средняя цена за квадратный метр жилья в регионе составила 61,2 тыс. рублей. При этом в июне стоимость равнялась 56,1 тыс. рублей.

Самое дорогое жилье было зафиксировано в Самаре. Здесь «квадрат» жилья обойдется в 80,1 тыс. рублей. В Тольятти цены немного ниже – 55,5 тыс. рублей. Наиболее демократичным в этом плане оказался Октябрьск. Покупка жилья здесь обойдется в 25,9 тыс. рублей за «квадрат».

По данным фонда, особенно сильно рост цен ощущается в сравнении с началом года.

– По отношению к январю 2022 года рост средней цены одного квадратного метра общей площади квартир составил 11 728 руб (+17,15%), – отмечают в СОФЖИ.

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