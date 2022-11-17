Самарская область помогла восстановить почти 80 объектов в городе Снежное ДНР

Губерния активно оказывает поддержку городу-побратиму. Фото: правительство Самарской области

Самарская область продолжает оказывает поддержку городу-побратиму Снежное Донецкой народной республики. В частности, при помощи самарцев ведется работа по восстановлению важных объектов.

– На протяжении всего нашего сотрудничества с ДНР и конкретно городом-побратимом Снежное выполнен значительный объем работ по 82 объектам. Сейчас нам нужно подвести итоги и спланировать нашу работу на следующий год, – рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Работы по 78 объектам уже полностью закончены и приняты местной администрацией. В высокой степени готовности находятся амбулатория, музей трудовой и боевой славы, центр культуры и досуга «Снежинка», школа.

«Снежинка» и музей будут полностью готовы уже на следующей неделе. Готовность амбулатории составляет 75%, работы завершат в начале следующего месяца. Школа, как и амбулатория, продолжает свою деятельность – здесь решается вопрос с устройством водоотлива.

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