Суд обязал мэрию Самары обеспечить пожарную безопасность в городе

Представители надзорного органа обнаружили ряд нарушений.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Самары. Претензии надзорного органа касались соблюдения первичных мер пожарной безопасности. Информацию сообщили в городской прокуратуре.
– По результатам проверочных мероприятий МЧС в адрес администрации в период с 2019 года по 2022 год выносились предписания об устранении однотипных нарушений требований пожарной безопасности. Однако меры к обеспечению первичных мер пожарной безопасности не принимались, – рассказали в прокуратуре Самары.
В пресс-службе надзорного органа отмечают, что было выявлено несколько нарушений. В их числе – недостаточные расстояния от лесных насаждений в лесничестве до зданий, отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения и ряд других.
В результате прокуратура решила рассмотреть данную проблему в суде, который поддержал требования надзорного органа.
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