Комитет по промышленности Самарской губдумы поддержал проект облбюджета до 2025 года

Фото: пресс-служба Самарской губернской думы

На заседании комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи обсудили проект бюджета на 2023-2025 годы. Особое внимание было уделено расходным обязательствам отраслевых министерств.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин доложил, что на 2023-2025 годы объем бюджетных ассигнований регионального Минпромторга составит 1,9 млрд рублей: 2023г. – 758 млн рублей; 2024г. – 657 млн рублей, 2025г. – 497 млн рублей.

В строке расходов в том числе заложены мероприятия, направленные на продолжение ликвидации источника накопленного экологического вреда на территории «Средневолжского завода химикатов» в Чапаевске в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На это направят в последующие два года 2,5 млрд рублей с учетом финансирования из федерального бюджета.

В ближайшие три года будет осуществляться финансирование следующих государственных программ Самарской области:

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2025 года» - 667 млн рублей;

«Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» – 224 млн рублей;

«Доступная среда в Самарской области» -57 млн рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено продолжение финансирования мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки в целях финансового обеспечения расходов по оплате целевого обучения по образовательным программам высшего образования в объеме 1,3 млн рублей ежегодно.

По информации министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте регионального бюджета областному министерству труда, занятости и миграционной политики на реализацию трех государственных программ, составляет 833 млн рублей.

Основная часть этих средств в размере 89 млн рублей запланирована на реализацию государственной программы Самарской области «Содействие занятости населению», в рамках которой осуществляются мероприятия активной политики занятости; предоставляются выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся по востребованным профессиям, и наставникам; проводятся социально-значимые мероприятия и конкурсы профмастерства.

На выполнение расходных обязательств министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в 2023-2025 гг. в проекте областного бюджета заложено 7,4 млрд рублей.

Планируется распределить средства по следующим направлениям:

- 3,9 млрд рублей - на поддержку инвестиционной деятельности

- 2,2 млрд рублей - на развитие инновационной деятельности;

- 220 млн рублей – на поддержку предпринимательства;

- 212 млн рублей - на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Департаменту информационных технологий и связи Самарской области на очередную трехлетку предусмотрены средства в общем объеме 10,3 млрд рублей.

Депутаты рекомендовали думе принять главный финансовый документ Самарской области на 2023-2025 годы.

Комитет заслушал доклады профильных министерств и департамента, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. Мы видим, что бюджет сверстан оптимально. Он является социально направленным. Все депутаты нашего комитета поддержали законопроект единогласно. Рекомендуем его к принятию во втором и окончательном чтении, - прокомментировал председатель парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.