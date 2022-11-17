Бонни и Клайд по-самарски: в Самаре влюбленную пару будут судить за попытку кражи и убийство

Молодые люди окажутся на скамье подсудимых по нескольким обвинениям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего парня и его гражданской супруги. Влюбленные обвиняются в попытке кражи, а один из них – в убийстве. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Эта история началась с трагического инцидента, который произошел рано утром 12 июня 2022 года в поселке Мехзавод. Молодой человек приехал к родственникам своей возлюбленной, полагая, что она находится у них. К нему вышел хозяин дома, завязался конфликт.

– В ходе конфликта обвиняемый выстрелил из самодельного переделанного огнестрельного оружия, причинив оппоненту ранение в области живота. От полученных травм мужчина скончался, а нападавший скрылся, – рассказали в региональном СУ СК.

Оказалось, что парень заранее приобрел оружие и патроны и незаконно их хранил.

Также выяснилось, что в этом же месяце молодой человек и его возлюбленная пытались украсть шуруповерт стоимостью 15 тысяч рублей в одном из городских ТЦ. Их задержали сотрудники магазина.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям: 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору», 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия», 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время оба предстанут перед судом.

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