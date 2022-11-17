В Самарской области в 11-й раз выбрали лучших студентов по различным номинациям

В этом году участие в состязании приняли 46 добровольческих и 15 патриотических объединений. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 17 ноября, в «МТЛ «Арена» подвели итоги конкурса «Студент года 2022». Участие в нем приняли 46 добровольческих и 15 патриотических объединений. Студенты сражались за победу в 13 номинациях. Самой многочисленной стала «Доброволец года» – на участие в ней было подано 400 заявок.

– Волонтерство в этом году вновь носило особый характер. Сегодня я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы проявили себя как волонтеры и оказываете помощь нашим защитникам Отечества, членам их семей. Надеюсь, что это движение будет набирать обороты, – обратился к участникам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Студентов и преподавателей также поздравил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он напомнил, что сегодня в регионе обучается около 187 тысяч студентов, а это – большой интеллектуальный потенциал.

– Я работаю в вузе всю жизнь. И немного вам завидую: такого, чтобы первый руководитель области регулярно приходил на студенческие мероприятия – такого не было никогда. Сегодня в зале веселые, жизнерадостные люди, которые достигли уже определенных высот. Счастья вам и успехов, – добавил Геннадий Котельников.

По итогам конкурса Гран-при получил студент 3-го курса Богатовского государственного сельскохозяйственного техникума им. И.И.Смолякова Марк Марков. Он одержал победу в номинации «Молодой профессионал года».

– Очень сильно удивлен, не ожидал, что получу Гран-при. Участвую второй год. Меня все рядом поддерживали. Очень приятно – поделился впечатлениями Марк.

Победитель получил награду из рук губернатора Самарской области. Он отметил, что в дальнейшем планирует работать в одной из региональных агрокорпораций - чтобы приносить пользу малой родине.

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