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НовостиОбщество18 ноября 2022 5:15

Самарские дороги из-за сильного снегопада сковали 9-балльные пробки

Проезд затруднен в нескольких районах города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы оказались в пробке рано утром.

Самарцы оказались в пробке рано утром.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 18 ноября, на дорогах Самары образовались сильные автомобильные заторы. Причина – снегопад, накрывший город прошедшей ночью.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 9 часам утра пробки достигли 9 баллов. Проезд затруднен по Московскому шоссе (от ЦАВ до ул. Ново-Вокзальная), проспекту Кирова (от Московского шоссе до ул. Черемшанская), ул. Ново-Вокзальная (от Московского шоссе до ул. Ставропольская), ул. Советской Армии (от пр. Карла Маркса до 5-й просеки) и еще по ряду других участков.

По предварительным данным, движение останется затрудненным примерно до 11 часов. К 10:00 пробки достигнут семи баллов, к 11:00 – шести.

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