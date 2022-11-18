Игрок «Крыльев» Сергей Пиняев прокомментировал выступление за сборную России

Товарищеский матч завершился со счетом 0:0. Фото: rfs.ru

В четверг, 17 ноября, сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе. В состав национальной команды вошли игроки «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и Сергей Пиняев. При этом Пиняев дебютировал в возрасте 18 лет и 15 дней, побив рекорд Игоря Акинфеева.

Встреча сборных России и Таджикистана завершилась со счетом 0:0. После игры Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют пресс-службе национальной команды.

– Я даже не думал о том, что могу войти в историю – просто хотел дебютировать, не больше. Матч был тяжелым. Жаль, что не получилось победить, думаю, мы должны были это сделать, – отметил Сергей Пиняев.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с Узбекистаном. Команды встретятся в воскресенье, 20 ноября.

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