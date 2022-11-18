Под Самарой 45-летний мужчина украл из магазина «умную колонку»

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном 45-летний мужчина попал под уголовное дело из-за «умной колонки». Он похитил ее из торговой точки, однако вскоре был задержан. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из магазинов цифровой техники. Мужчина вынес «умную колонку» стоимостью 6,5 тысяч рублей и скрылся. Однако приметы преступника успели запомнить.

Вскоре злоумышленник был найден, его задержали сотрудники Росгвардии. При себе у него была краденая техника. Мужчину передали полиции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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