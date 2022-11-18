В Самарской области охотник незаконно застрелил двух косуль из карабина с глушителем

Выяснилось, что мужчина отправился на охоту без лицензии. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Красноярском районе мужчина поохотился на 80 тысяч рублей. Охотник незаконно застрелил двух косуль, после чего его задержали специалисты департамента охоты и рыболовства. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел 16 ноября 2022 года. 48-летний мужчина на «Mitsubishi Outlander» был задержан на 14 км автодороги «Ульяновск-Димитровград-Самара». Во время осмотра у него изъяли карабин марки «Вепрь 1В» и глушитель. В поле полицейские обнаружили двух убитых косуль, 2 патрона и 5 гильз. Подозреваемого доставили в полицию.

– Выяснилось, что задержанный ранее был судим за аналогичное преступление. Он пояснил полицейским, что охотился без лицензии на данный вид животных, хотя и знал, что это противозаконно, – рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным департамента, ущерб от убийства косуль составил 80 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба».

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