В Самарской области в декабре 2022 года состоится форум «Мой бизнес 63. Время новых решений»

Участников ждет насыщенная деловая программа. Фото: министерство экономического развития Самарской области

С 1 по 7 декабря в Самарской области пройдет ежегодный итоговый форум «Мой бизнес 63. Время новых решений». Его организаторами выступают областное министерство экономического развития и инвестиций и региональный центр «Мой бизнес».

– Традиционно на декабрьском бизнес-форуме мы обсуждаем текущую повестку, возможности и меры поддержки, строим планы. Сегодня более 635 жителей региона являются предпринимателями. Наша главная задача – создавать благоприятные условия для стабильной работы и развития бизнеса, открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест, – отметил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Мероприятие пройдет в формате недели предпринимательства. Участники встретятся не только в Самаре, но и в других городах губернии. При этом программа форума будет насыщенной: организаторы обещают тренинги, бизнес-игры, экспертные сессии, мастер-классы, ярмарки. В рамках форума также состоится пленарная сессия с участием министра экономразвития региона Дмитрия Богданова.

Стать участниками форума смогут предприниматели и самозанятые со всех уголков губернии. Для того, чтобы присоединиться к событию, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Здесь же можно узнать программу мероприятия.

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